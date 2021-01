Robo en la casa de José Sanfilippo, CANAL 26

La esposa del ex jugador de fútbol y periodista José Sanfilippo denunció haber sido víctima de un asalto en su domicilio del barrio porteño de Caballito, de donde le robaron una suma de dinero de una caja fuerte, como así también alhajas y objetos de valor, informaron fuentes policiales.

El hecho que se conoció este martes ocurrió el pasado sábado en el departamento del cuarto piso ubicado en la avenida Pedro Goyena al 1000, en el barrio de Caballito, cuando la mujer no se hallaba en el domicilio.

Fuentes policiales señalaron que la mujer fue identificada como María del Carmen Parra, esposa del ex jugador de San Lorenzo y la selección nacional y actual periodista, José Francisco Sanfilippo.

Al arribar a su domicilio, la mujer observó un gran desorden y el faltante de una computadora personal, un teléfono celular, una valija marca Benetton y 90 mil pesos en efectivo y varias alhajas que tenía guardadas en una caja fuerte.

Según relató la mujer a los investigadores, hacía dos días había perdido un juego de llaves de su vivienda con la que, presume, pudieron ingresar los delincuentes.

De las primeras actuaciones surgen que las cerraduras no estaban forzadas, señalaron las fuentes.

En tanto, los investigadores intentan establecer cuántos delincuentes ingresaron a la vivienda a través de la revisión de cámaras de seguridad del edificio y de la zona.

Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 60, añadieron las fuentes.