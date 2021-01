Nuevo tren maglev súper rápido de China

China presentó un nuevo prototipo de tren de alta velocidad que puede alcanzar una velocidad de 620 kilómetros por hora gracias a un nuevo desarrollo de un sistema basado en la tecnología maglev.

Con un diseño aerodinámico y futurista, el modelo fue revelado en la ciudad de Chengdu, sede de la Universidad Southwest Jiaotong, uno de los creadores de este nuevo tren de levitación magnética.

Este nuevo modelo fue presentado en una línea de 165 metros con una formación del tren prototipo que flota y se desplaza sobre un novedoso sistema que utiliza la tecnología de superconductores de alta temperatura (HTS), a diferencia de los actuales trenes maglev.

Los trenes maglev utilizan líneas especiales equipadas con potentes imanes que permiten que las formaciones leviten para evitar las fricciones que producen las ruedas en las vías tradicionales. De esta forma, los trenes pueden alcanzar velocidades que superan los 400 kilómetros por hora.

Este nuevo prototipo presentado en Chengdu fue diseñado para viajar a una velocidad de 620 kilómetros por hora, aunque los investigadores aseguran que puede alcanzar los 800 kilómetros por hora, de acuerdo a un reporte del sitio de noticias South China Morning Post.

A la fecha, China cuenta con la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo con 37.900 kilómetros de extensión, y cuenta con el primer tren maglev de alta velocidad, que une el aeropuerto de Pudong con Shangai. En 2020 la compañía estatal China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) presentó su tren maglev, que promete alcanzar una velocidad de 600 kilómetros por hora.