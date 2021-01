Candelaria Tinelli.

Comenzaron a circular rumores de crisis y separación entre Candelaria Tinelli y Coti Sorokin, luego de que la diseñadora borrara las fotos junto al músico de sus redes sociales.

Al cabo de unos días ella misma se encargó de aclarar las versiones sobre su noviazgo y explicó los motivos de su accionar.

"Me estuvieron preguntando si estaba bien, si me había separado de Coti, si había borrado las fotos por algo. En realidad no borré las fotos, las archivé. Cuando me enojo por algo soy muy calentona e impulsiva y hago ese tipo de boludeces", explicó la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino.

Y agregó: "En ningún momento me separé. Está todo bien y va a estar todo bien y gracias por preocuparse o por preguntar. Se los agradezco".

Más tarde, reaparecieron las fotografías que había archivado en su cuenta oficial.