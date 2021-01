Explosión en un edificio en el centro de Madrid.



Una fuerte explosión, cuyas causas de desconocen, ha sacudido una residencia de ancianos del centro de Madrid sobre las tres de la tarde.

La potente deflagración ha volado las tres plantas superiores del residencial Los Nogales La Paloma, situado en el número 96 de la calle de Toledo.

🇪🇸 | Explosión en Madrid. Los Servicios de Emergencia han sido activados. pic.twitter.com/7wfj6WZmnz — El Liberal Diario (@ElLiberalDiario) January 20, 2021

Nueve dotaciones de Bomberos de Madrid y 11 unidades de Samur se han desplazado al lugar.

El edificio afectado es contiguo a una residencia de ancianos, donde en un primer momento se ha situado por error el suceso. Se trata del Residencial Los Nogales La Paloma.

🇪🇸 Explosión en edificio de la céntrica calle de Toledo de Madrid, España https://t.co/ofv5YbHIhw — Reuters Latam (@ReutersLatam) January 20, 2021

Un portavoz de grupo Los Nogales, ha informado de que “ningún residente ni empleado ha resultado herido”. “Están evacuando a todos los residentes al hotel que está en la acera de enfrente”, ha añadido.

ÚLTIMA HORA | Un fuerte explosión destroza un edificio en pleno centro de Madrid. Se ha producido a las 15:00 horas. Por el momento se desconoce si hay víctimas https://t.co/7TrQz5I77r pic.twitter.com/B6URyemjjQ — elDiario.es (@eldiarioes) January 20, 2021

Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas tras una fuerte explosión que ha provocado el derrumbe de parte de un edificio en el centro de Madrid, informó el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida.

El alcalde indicó que la deflagración se debió a una fuga de gas, que destrozó al menos cuatro plantas del inmueble, que está en estos momentos incendiándose por dentro. No obstante, los Bomberos no ingresaron al edificio porque se podría producir un embalsamiento de gas que derrumbaría todo el edificio y la idea es que se produzca una derrumbe controlado.