Flor de la V.

Con un posteo increíble en sus redes sociales, Flor de la V habló del pasado y de lo que le significaba ir a la playa hace varios años atrás. De esa manera, sorprendió a sus seguidores. Con instantáneas donde se la ve hermosa, recordó que cuando iba de vacaciones no salía de la carpa por la mirada de los demás...

Escondida. Oculta. Flor no disfrutaba del verano como cualquier persona. Y todo le representaba incomodidad.

"Muchas chicas se preocupan por algunas estrías o un poco de celulitis: imagínense cómo se sentirían ustedes si todas las miradas fueran constantemente a sus genitales. Muches tienen una obsesión con la entrepierna de las mujeres trans. ¡Sí! La idea fija… si se nota algo, si estamos operadas, ¿cómo hacen? ¿Por qué preocupa tanto eso?", escribió en su cuenta de Instagram.

"Para todes les interesades, les cuento, se llama truquín o trucar. Y sí, puede ser doloroso. Las mujeres trans lo hacemos por legítima defensa, si no cumplimos con los estándares cis-normativos de la femineidad, somos castigadas. ¡Tenemos que empezar a generar mejores maneras de pensar y actuar el género!", recordó.

En un acto de confesión, de mostrarse bien y feliz por su actualidad, la actriz dejó en claro que el mejor cuerpo no es aquel que se ve en las revistas, sino el de las personas que disfrutan y toman decisiones sin importarles la mirada ajena. Que viven plenamente el momento y lejos de la observación de los otros.

Flor se encuentra haciendo temporada en Villa Carlos Paz junto a Flavio Mendoza. Las fotos de la playa pertenecen a sus vacaciones 2021 que disfruta con todo.

De la V aseguró que "lo importante es que si queremos un mundo más amoroso y empático, trabajemos para que la multiplicidad (y no la homogeneidad) del cuerpos sea lo asumido como norma".

"En ningún momento se puso en duda: a mí no me interesa ser mujer. Me hubiera operado si fuera así. Soy una mamá travesti y lo digo con orgullo. Ahora tengo una voz y tienen que respetarme. Estoy orgullosa de ser una travesti argentina. Mi condición me dio todo: soy querida, pude construir una profesión y nunca me faltó trabajo", dijo sobre su decisión de no operarse allá por mediados del 2020.

El dolor que siente una persona que es discriminada o juzgada, es algo que Flor de la V quiso remarcar en esta confesión que hizo. "Me daba vergüenza cuando me ofendían. Sufrí, aprendí y hoy puedo transmitírselo a mis hijos. Hoy siento que no es suficiente con estar en los medios: Tengo que hablar de mi colectiva. Reclamar por el cupo laboral trans, pedir que dejen de matarnos y que la gente se ponga en nuestro lugar". Sin dudas, sus palabras ya están haciendo efecto.