Lady Gaga cantando el himno en la asunción de Joe Biden y Kamala Harris, REUTERS.

La reconocida cantante y actriz Lady Gaga tuvo su momento en los actos de asunción de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

La artista entonó las estrofas del himno nacional de EE.UU y se llevó los aplausos de todos los presentes y la emoción del presidente Biden y la vice Harris.

Lady Gaga ingresando a la fiesta de toma de posesión de Biden-Harris, REUTERS.

Con un vestido rojo y negro y una paloma en su pecho, Gaga deslumbró a todos con su característica voz e interpretación.

Lady Gaga interpretando el himno en la asunción de Biden-Harris, REUTERS.

Lady Gaga en Washington, colgó una fotografía en su perfil de Instagram (con más de 45 millones de seguidores) donde se la puede ver rezando por su país desde el Capitolio, ataviada con un abrigo-capa de lana blanca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lady Gaga (@ladygaga)

“Rezo porque mañana sea un día de paz para los estadounidenses”, escribía el martes por la noche. “Un día para el amor, no para el odio. Un día para la aceptación, no para el miedo. Un día para soñar con nuestro hermoso futuro como país. Un sueño no violento, que de seguridad a nuestras almas. Con cariño, desde el Capitolio”, escribió la gran artistas.