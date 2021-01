Kamala Harris jurando como vicepresidenta de Estados Unidos. Foto: Reuters.

En la plataforma del Capitolio, Kamala Harris hizo historia al ser la primera mujer y la primera afrodescendiente en asumir la vicepresidencia de Estados Unidos.

Harris, quien se desempeñó los últimos cuatro años como senadora por California, tomó juramento tras la entonación del himno nacional por parte de la artista Lady Gaga.

La encargada de tomarle juramento fue la jueza Sonia Sotomayor, quien había sido nombrada durante la presidencia de Barack Obama, hoy presente en la asunción de Joe Biden.

La nueva vicepresidente acudió acompañada de su marido, Doug Emhoff, y eligió un conjunto azul para la ceremonia que se celebra en el frontis del Capitolio.

La primera Biblia que usó Harris era de una amiga de la familia, Regina Shelton; y la segunda fue propiedad del fallecido juez Thurgood Marshall, que fue el primer afroamericano que formó parte del Tribunal Supremo y es uno de los grandes referentes de la vicepresidenta electa.

Harris, quien ha sido previamente precandidata en la interna demócrata y se enfrentó con Joe Biden en los debates de la primaria, renunció el lunes a su banca en el Senado para asumir su cargo en el Ejecutivo.

Antes de arribar al Congreso, se desempeñó como fiscal general de California entre 2011 a 2017.

Juramento de Kamala Harris. Canal 26.