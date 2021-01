Jorge Faurie, ex canciller de Argentina.

Jorge Faurie sostuvo que "es una tragedia para la Argentina" que el gobierno de Alberto Fernández no tenga una postura clara frente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, donde aseguró que "hay una dictadura y un avasallamiento de los derechos humanos".

Faurie fue muy crítico con la falta de "nitidez" en la política exterior argentina con respecto a la crisis que se vive en el país latino y dijo que "esa no es la tradición en la que se forjó la democracia de nuestro país después del gobierno militar, que era defender los derechos humanos y denunciar a todo aquél que hiciera una dictadura".

El ex canciller lamentó al mismo tiempo que "se ha logrado, por una especie de diálogo que tiene intereses por detrás, empezar a dibujar una realidad donde Venezuela tiene derecho a hacer lo que sea, sin importar cuánto atropello cometa, cuánto desconozca la democracia y la separación de los poderes, ni que provoque el exilio masivo de los venezolanos".

Noticias relacionadas

El diplomático también defendió la gestión del ex presidente Mauricio Macri con respecto al conflicto de Venezuela: "Nosotros tuvimos un papel activo en el Grupo de Lima, y es un absurdo eso que repiten algunos que el Grupo de Lima estaba dedicado a provocar un golpe de estado en Venezuela. No, lo que se pide es hacer elecciones objetivas y transparente con la participación de todos". "Tenemos que tener el coraje de decir las cosas como son. Esto es una tragedia para Argentina, porque se convierte en la no credibilidad de la República Argentina", aseveró.