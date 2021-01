Primer discurso presidencial de Joe Biden. Foto: Reuters.

El demócrata Joe Biden juró este miércoles como 46º presidente de los Estados Unidos e hizo un llamado a la unidad del país por entender que sin ella "no hay paz".

"El desacuerdo no debe llevar a la desunión y les prometo que seré un presidente para todos los estadounidenses. Hoy celebramos el triunfo no de un candidato, sino de una causa: la causa de la democracia. Se ha escuchado la voluntad del pueblo", señaló.

Biden consideró que "la unión es el camino" y celebró que "la democracia ha prevalecido" tras la tensión y el clima conflictivo que signaron el desarrollo de las elecciones en el país del Norte.

"Este es nuestro momento histórico de crisis y desafíos. La unión es el camino", señaló el presidente, en tanto que pidió: "Comencemos a escucharnos, vernos, respetarnos".

"La democracia ha prevalecido", destacó Biden en sus primeras palabras, apenas días después de que simpatizantes de Donald Trump tomaran el Capitolio a modo de protesta.

"Le pido a todos los estadounidenses que nos acompañen. Nos podemos tratar con dignidad y con respeto. Sin unidad, no hay paz", aseguró.

Palabras de Biden tras su asunción. Canal 26.

También subrayó que "los enemigos" que enfrenta su país "son la ira, el odio, el desempleo, la inseguridad, este virus letal".

"Pero podemos con ellos, podemos hacer que Estados Unidos sea otra vez una fuerza de bien en el mundo", manifestó el flamante mandatario.