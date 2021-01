Mauricio Pochettino, DT del Paris Saint Germain.

El entrenador argentino del Paris Saint-Germain de Francia, Mauricio Pochettino, evitó este miércoles hablar del interés de la institución por contar con Lionel Messi en el futuro, aunque remarcó que ambos comparten "el amor a Newell's" porque surgieron de las Divisiones Inferiores del club de Rosario.

"No lo comento, en el Espanyol (España) o Southampton (Inglaterra) soñaba con tener a los mejores. Messi estuvo a punto de jugar en el Espanyol, estuvo casi cedido, pero hizo un gran partido en el Gamper...", reveló el DT en diálogo con la Cadena SER.

Y añadió: "Compartimos el amor a Newell's porque salimos de ahí, y eso nos une. Pero no quiero hablar de Messi porque lo que diga tiene una dimensión enorme. Desde fuera sólo vemos una pequeña parte de lo que pasa dentro".

Días atrás, el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, había señalado sobre el capitán del Barcelona: "Grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Pero, por supuesto, este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello".

No obstante, remarcó: "Estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca el caso. De hecho, no, todavía no estamos sentados, pero nuestra silla está reservada por si...".

Respecto de lo que le resta de contrato a "La Pulga" con el conjunto culé -finaliza en junio de este año-, el dirigente sostuvo que "cuatro meses en el fútbol son una eternidad".