Oriana Sabatini suele interactuar con sus seguidores de las redes sociales y en juego de preguntas, una persona le consultó si se sentía atraída por las chicas, por lo que la cantante no tuvo problemas en responder que se consideraba bisexual. “Si hay que ponerle una etiqueta, supongo que sí”, respondió en el posteo.

En ese sentido, la hija de Catherine Fulop siempre había declarado estar en contra de las etiquetas y de “encasillar” a la gente dentro de alguna categoría. Sin embargo, el tema no quedó terminado ahí y ante la consulta sobre si alguna vez “estuvo en onda con una mujer”, fue tajante: “FALSO”, escribió.

Por otra parte, la hija de Ova Sabatini también se refirió a sus planes de agrandar la familia con el futbolista de la Juventus. “¿Te gustaría tener dos hijas mujeres?”, le preguntaron. “Sería mi sueño”, contestó.

Y ante la consulta “¿El amor te salvó?”, ella fue contundente: ”Me salvé yo pero no niego que el amor sano y bueno me dio mucha fuerza para hacerlo”.