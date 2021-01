JLo entonando "This land is your land" en la asunción de Biden-Harris, REUTERS.

La asunción de Joe Biden como presidente de Estados Unidos no fue sólo distinta por estar enmarcada por la pandemia, sino porque por primera vez se pronunció una frase en español en una ceremonia de esta índole afuera del Capitolio.

"Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, dijo JLo en español durante un popurrí de las canciones America the Beautiful y This Land is your Land. Ayer, las palabras de la cantante de origen puertorriqueño, criada en el Bronx, se volvieron tendencia en las redes sociales por el impacto que significaban.

La cantante vistió un impecable pieza de moda en total white de pies a cabeza y con profusas joyas en sus orejas, manos y muñecas, cantó el clásico This Land is your Land, una tonada de matices socialistas que Woody Guthrie supuestamente escribió en respuesta a la más nacionalista God Bless America. Siguió luego con America the Beautiful, y al final gritó en español: “¡Una nación bajo Dios, indivisible, con unidad y justicia para todos!”.

JLo en la ceremonia inaugural de Biden-Harris, REUTERS.

Noticias relacionadas

JLo, de largo cabello atado en una cola de caballo, vistió un pantalón ancho blanco con un cinturón de cadenas y una blusa blanca con grandes volados en el pecho, así como un abrigo blanco largo, todo de Chanel.