Desinfección en el micro de los viajes de Bahía Blanca que volvieron de Bariloche.

Un viaje a Bariloche ya tiene 66 contagiados de coronavirus. Se trata del primer contingente que regresó este año a Bahía Blanca. El brote afectó a estudiantes y a acompañantes oriundos de dicha ciudad y de Pigüé.

El contingente había viajado al sur a comienzos de 2021. Ahora las autoridades sanitarias aguardan el resultado de los testeos realizados al resto del grupo que integraban unas 350 personas.

Preocupado por la situación, Ezequiel Jouglard, subsecretario de Atención Integral de la Salud dijo a Clarín que "no descartamos que el número de casos siga creciendo". Su área se responsabiliza de seguimiento epidemiológico de la pandemia en la ciudad.

Por estas horas, preocupa la llegada del segundo contingente de Bariloche este fin de semana. Aseguró que "es una cantidad similar de viajeros y en las próximas horas, conoceremos su estado de salud".

En Río Negro habían sido detectados los primeros 27 contagios de coronavirus. Dieron positivo en el examen en Bariloche. Viajaron en otro micro que salió de la ciudad turística el pasado viernes y llegó a la terminal bahiense el sábado por la mañana.

Por protocolo, cada equipaje fue rociado con amonio cuaternario, un poderoso desinfectante, antes del reencuentro con sus familiares y allegados. Debieron esperarlos fuera de la estación y transportarlos en el asiento trasero del auto, en diagonal al conductor, con los vidrios abiertos y el tapabocas colocado. Desde ese momento, iniciaron el período de aislamiento de entre 10 y 14 días, monitoreado por el comité de contingencia para Covid-19.

En cuanto al resto de pasajeros, fueron hisopados y a las 48 horas, el brote ya había crecido a 44 infectados. Con el correr de las horas, siguió subiendo el número hasta los 61 casos. entre estudiantes y acompañantes. El cuadro es leve, por la edad de los afectados.

El resto de los casos, los otros 5, son de Pigüé, de donde había partido el micro, contratado por la misma empresa. De allí salieron casi medio centenar de estudiantes. Podría haber más contagiados entre los viajeros de esa localidad del distrito de Saavedra, a 130 kilómetros de Bahía Blanca.

LOS PRIMEROS CONTAGIADOS

Con el micro de los 27 primeros infectados, llegaron otros ocho colectivos que fueron sometidos al mismo proceso de desinfección, a 50 metros del sector de plataformas de la terminal de ómnibus, prácticamente vacía.

Tras conocerse estos casos, ahora se espera el segundo contingente. Jouglard aseguró que "nuestra recomendación será que permanezcan dos semanas aislados porque entendemos que si bien la actividad está autorizada, eleva el riesgo de contagio".

Los nuevos 61 casos se suman al rebrote que vive Bahía Blanca, que promedia 113 contagios en los últimos 14 días. Sólo este miércoles se reportaron 111 para un total de 12.149 enfermos. Ya hay 1.278 pacientes activos. En los hospitales, está cubierto en un 35% el área de cuidados intensivos y en un 44% las camas para pacientes con Covid-19. La demanda actual de las plazas hospitalarias es del 54,7%.