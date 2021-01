Incendio en fábrica de vacunas contra Covid-19. Foto: captura video de Reuters.

Grandes instalaciones de la empresa Serum Institute of India, el más grande fabricante de vacunas del mundo, se incendió durante la mañana de este jueves en una ciudad del oeste del país, aunque sin que se viera afectada la producción, informaron medios locales.

Se pudo ver una enorme humareda gris sobre la sede del Instituto, en la ciudad de Pune, donde se producen en este momento millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

La Policía local ha informado que el siniestro no afectará la producción de vacunas, dijo el diario indio Times of India. De todos modos, todo depende de los daños finales que se reporten y eso no puede asegurarse.

La gran fábrica donde se produjo el incendio es un edificio del instituto que se encontraba en construcción, mientras que la planta donde fabrican las vacunas no fue alcanzada por el fuego.

Las llamas consumieron la cuarta y quinta planta del edificio.

Las causas del siniestro se desconocen y un equipo de bomberos está trabajando en el lugar para extinguir el fuego.

Impactantes imágenes del voraz incendio en India. Video: Reuters.