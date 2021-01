Muertos por Covid-19 en Estados Unidos. Foto: Reuters.

La cantidad real de muertes por coronavirus en Estados Unidos superó la de estadounidenses muertos durante la Segunda Guerra Mundial, según datos actualizados por la Universidad Johns Hopkins (JHU).

El relevamiento de muertes por covid-19 en Estados Unidos superaba este jueves los 406.162, más que los 405.399 decesos de combatientes y no combatientes estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial (1941-1945), de acuerdo a las cifras de la universidad.

La cantidades un claro recordatorio del costo de la pandemia, algo que el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, mencionó en su discurso inaugural luego de haber asumido el cargo el miércoles.

"Necesitamos toda nuestra fuerza para perseverar a través de este oscuro invierno (boreal). Estamos ingresando a lo que puede ser el periodo más duro y mortal del virus", dijo el mandatario demócrata.

Estados Unidos ha registrado 178.255 nuevas infecciones por coronavirus y reportó otras 4.229 muertes relacionadas con el virus, el segundo total diario más alto del país, en las últimas 24 horas.

Sin embargo, según las cifras poblacionales para cada época, se trata de un 0,12% de fallecidos debido a la Covid-19 y 0,3% de óbitos durante los años de conflicto bélico.

Contrariamente a su antecesor Donald Trump, Biden aseguró que su respuesta a la pandemia será basada en conclusiones a partir de la evidencia científica.

Estados Unidos cuenta con el 4% de la población mundial pero alcanza el 20% de las muertes globales y es el país más afectado por la pandemia con más de 24,4 millones de casos.

En uno de sus primeros actos de Gobierno, Biden firmó el miércoles un decreto que hace obligatorio el uso de tapabocas en edificios públicos federales y enviará al Congreso un paquete de emergencia y ayuda económica por 1,9 billones de dólares.

Los contagios totales se inscriben en los 50 estados, el Distrito de Columbia y otros territorios del país, así como los casos repatriados, siendo California el estado más afectado por la enfermedad con más de 3 millones de casos y 33.739 muertos.

En medio del ascensos de infecciones y muertes por el coronavirus, Estados Unidos comenzó la campaña de vacunación contra la enfermedad el mes pasado.

El país ya distribuyó 35.990.150 dosis de vacunas contra la Covid-19 a los diferentes estados y administró 16.525.281 de dosis, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El país esperaba haber administrado 20 millones de dosis para fines de diciembre pasado.

El presidente estadounidense, Joe Biden, prometió administrar 100 millones en sus primeros 100 días en el Gobierno.