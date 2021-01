Carmen Barbieri y Fede Bal.

El coronavirus sigue invadiendo la vida de todas las sociedades y afectando economías y demás sistemas.

El actor se lamentó por no poder estar acompañando a su madre, Carmen Barbieri, mientras atraviesa esta enfermedad y lo dio a conocer en las redes sociales.

La capocómica se encuentra internada en la clínica Zabala con un principio de neumonía y coronavirus positivo y es de público conocimiento, por lo que antes de que comenzaran las críticas, el hijo de Santiago Bal hizo un descargo en twitter:

Y ahora van a empezar a decirme “vos, q hiciste fiestas, q no te cuidas”. Termino contagiándose mi vieja, que no para d cuidarse, laburar, y hacer todo bien. Estoy preocupado por ella, aunque evoluciona favorablemente. Cuidense, realmente es muy triste no poder estar a su lado.