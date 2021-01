Se vacunó el presidente Alberto Fernández.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibió durante la mañana de este jueves en el Hospital Posadas la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.

La vacuna fue aplicada en su brazo izquierdo por Marcela Yanni, licenciada en enfermería.

Al presidente Alberto Fernández le aplicaron la vacuna rusa en el Hospital Posadas de Buenos Aires.

El mandatario nacional reafirmó la seguridad y eficacia de la vacuna y reiteró que su prioridad es que llegue a la mayoría de los argentinos en el menor tiempo posible.

En ese marco, el Jefe de Estado indicó que quiere contar con todas las vacunas que estén a disposición y destacó el trabajo realizado para lograr la aprobación que finalmente ANMAT dio ayer a la vacuna Sputnik V para los mayores de 60 años.

Fernández también agradeció al personal de salud por su lucha contra la pandemia y a quienes están involucrados en el desarrollo y distribución de la vacuna.

Alberto Fernández recibió la primera dosis de la vacuna contra covid-19. Canal 26.