Coronavirus en Reino Unido. REUTERS.

La variante británica del coronavirus sigue extendiéndose por el mundo y ya llegó al menos a 60 países y territorios, al tiempo que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advertía en su discurso de investidura este miércoles que lo peor está por llegar.

"Estamos entrando en la que quizás sea la fase más dura y mortífera del virus", advirtió Biden en su discurso a los pies del Capitolio, ante una explanada excepcionalmente vacía de público, y con toda la audiencia presente portando mascarillas.

Biden, que ganó las elecciones de noviembre con el covid-19 como uno de los temas dominantes de su campaña, guardó un minuto de silencio por las 400.000 víctimas del nuevo coronavirus en su país, de lejos la principal víctima de la pandemia.

Este miércoles China anunció los primeros casos de la cepa británica, que ya afecta a 60 naciones, 10 más que hace una semana.La variante sudafricana, entretanto, se está extendiendo más lentamente y está presente en 23 países y territorios, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su balance epidemiológico semanal. La OMS también dijo que está vigilando la propagación de otras dos variantes que aparecieron en Brasil, entre ellas la P1, en el estado de Amazonas.

En los hospitales de Manaos la situación es caótica, alertan los médicos y el servicio de urgencias de Manaos recibe unas 1.300 llamadas por día, 80% de ellas por problemas respiratorios.

"Estamos atendiendo muchos casos con óbitos: cuando la ambulancia llega a la casa, el paciente ya falleció", explicó a la AFP el doctor Ruy Abrahim, que coordina el servicio de urgencias de la ciudad.

La pandemia ha causado al menos 2,04 millones de muertoes en el mundo, según un balance de la AFP el martes, y se han diagnosticado oficialmente casi 95,5 millones de casos.

En Europa, el Reino Unido volvió a batir récords, con 1.820 decesos el miércoles. La situación es "muy, muy mala en este momento, con una enorme presión, y en algunos casos parece una zona de guerra", declaró el asesor científico del gobierno Patrick Vallance.

Portugal registró por su parte un aumento del 50% de los contagios, hasta totalizar 14.647, y 219 muertes, ambas cifras récords.Portugal (10 millones de habitantes) se ha convertido en el país del mundo con más personas contaminadas en relación con su población. Holanda entretanto anunció que impondrá un toque de queda, por primera vez desde el inicio de la pandemia.

Hasta la fecha, según un balance de la AFP, al menos 60 países o territorios, que representan el 61% de la población mundial, han puesto en marcha campañas de vacunación. Pero 11 países representan el 90% de las dosis inyectadas. "Nadie debe asustarse, pues serán vacunados", aseguró la adjunta al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mariangela Simao.

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había advertido antes que el mundo tendría un "catastrófico fracaso moral" si los países ricos acaparan las vacunas.

Más de 51 millones de vacunas ya han sido distribuidas en el mundo, según un recuento de la AFP.En Europa, el Reino Unido empezó a vacunar a los mayores de 70 años. En Francia, desde el lunes, las vacunas también están disponibles para los mayores de 75 años. El Vaticano empezó el miércoles a vacunar a los sin techo que suelen deambular por los alrededores de la Plaza San Pedro.

En América Latina, Chile aprobó el uso de emergencia de la vacuna del laboratorio chino Sinovac, de la cual espera recibir 10 millones de dosis.Y en India, la gigantesca campaña en marcha está amenazada por los constantes rumores e información falsa que circula por las redes sociales.

Solamente el 53% de las personas convocadas para vacunarse se han presentado en los dos primeros días de campaña en Nueva Delhi, señaló el ministro de Salud de la ciudad, Satyendar Jain.

Según un comité de expertos bajo mandato de la OMS "habría sido posible actuar más rápidamente sobre la base de los primeros indicios" de la epidemia en China, que apareció allí en enero de 2020.

Según el mismo informe, la pandemia puso de manifiesto la fragilidad de esta institución, con medios insuficientes y "poder limitado" frente a los estados.

Otro equipo de expertos de la OMS se encuentra actualmente en China tratando de rastrear el origen del covid-19 en China, que el lunes decidió confinar a otros tres millones de personas en el noreste por la aparición de nuevos casos. En Balí optaron por otro tipo de medida drástica: los extranjeros que sean cazados sin portar mascarillas deberán hacer flexiones en el suelo