Tras los shows en la asunción de Joe Biden, Florencia Peña expresó su opinión y comparó a las cantantes norteamericanas con los artistas que apoyan a un partido o militan en la Argentina.

“Asume Biden y se llena de artistas acompañando con su arte y militancia. También hacen lo suyo los seguidores republicanos. Bancan, apoyan, bajan línea. De un lado y del otro. Acá si lo hacemos somos chorros, pagos, corruptos, planeros. Mucho por aprender en esta joven democracia Argenta”, comenzó la conductora de Flor de equipo.

Luego criticó: “Estados Unidos me la soba. No miro hacia el norte en términos de ejemplo. Son una sociedad tan horrible como cualquiera. El problema es como los miran y aplauden desde acá . Los artistas apoyando allá son capos, acá chorros”.

“Critico a Estados Unidos desde un iPhone. A China con una remera made in China y a Bolsonaro escuchando una Bosa. Me gusta Nueva York, Hong Kong y Pipa. ¿Y? Ustedes critican a la Argentina desde Argentina, no los quiero ver veraneando en Chapadmalal eh”, amplió.

Una usuaria le respondió: “Según los de acá, también lo son ellos (los artistas estadounidenses)”. A lo que con el humor que la caracteriza, la actriz respondió: “Debe ser verdad. Lady Gaga y JLo son dos planeras chorras chinvegüenchas”. También se refirió irónica a Rusia: “Cuando te enteres que también Putin me la soba pero igual me voy a dar la vacuna rusa, te agarra una embolia”.

Florencia Arietto se dirigió a Peña: “A los artistas demócratas y/o republicanos también los putean. Ellos no recogen el guante, habrá que preguntarse por qué lo recoges vos. ¿Será por el uso de dinero público? Quizás ahí está la diferencia y no en la calidad de la democracia”. Y la actriz no tardó en responder, irónica: “Siempre tan sorora y amorosa Flor. Se te quiere. Tranqui. No des más de lo te piden. Hacete valer”.