Preocupación en España por situación sanitaria. Foto: Reuters.

Las autoridades sanitarias de Madrid, en España, han advertido con creciente preocupación este jueves que la Comunidad "se quedó sin vacunas" contra el coronavirus, por lo que se vio obligada a suspender la inmunización entre el personal sanitario de primera línea que arrancó el pasado 9 de enero.

De este modo ha sido informado por el consejero madrileño de Salud, Enrique Ruiz Escudero, en una comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de Madrid, en la que acusó a la cartera sanitaria nacional de "discriminación" al permitir que la región se haya quedado "sin vacunas para nuevos vacunados".

"El Ministerio empleó esta semana unos criterios de redistribución de las dosis que perjudican a Madrid, una vez más", se quejó Escudero.

Noticias relacionadas

El funcionario de Salud madrileño lamentó que el Ministerio haya actuado de manera "poco transparente" y dijo que no sabe cual fue el criterio utilizado para el reparto, pero, en cualquier caso, generó "agravios comparativos entre comunidades autónomas".

"No ha habido ni una semana en la que no se haya producido una incidencia. Y, para no ser excepción, ya nos han confirmado que las dos próximas semanas no van a llegar la totalidad de dosis confirmadas", agregó.

Crisis por falta de dosis de vacunas en Madrid. Foto: Reuters.

"¿En que se traduce esta discriminación? En que Madrid se ha quedado ya sin vacunas", aseveró Escudero.

"Siento mucho tener que decir esto, pero Madrid no tiene dosis para vacunar a más profesionales sanitarios de primera línea", admitió el consejero.