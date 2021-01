Nevada en Jujuy

Las bajas temperaturas registradas en las últimas horas en norte de Jujuy provocaron la caída de nieve en localidades de la Puna y en la Quebrada de Humahuaca, donde pobladores y emisoras locales inundaron las redes sociales con los paisajes de la primera nevada del año.

Rinconada, El Aguilar y Tres Cruces son los tres de los pueblos en los que se registró el fenómeno meteorológico y hacia donde se recomendó viajar con precaución, aunque las rutas se encuentran "transitables" y con personal de la Policía de la provincia desplegando tareas de prevención, según indicaron desde la fuerza de seguridad.

"Después de unos tres días de lluvia en nuestra localidad, un manto blanco nos sorprendió a nuestro pueblo de Rinconada en la madrugada de este viernes, cuando se registraron temperaturas muy bajas", indicaron desde Fm 97.9 de Rinconada al publicar postales del pueblo puneño en el portal de Facebook de la emisora.

Noticias relacionadas

En Rinconada, distante a unos 277 kilómetros al noroeste de la capital provincial, próximo a las 10 de la mañana, y ante una temperatura de unos 4ºC, seguía registrándose la caída de pequeños cristales de hielo, según se puede observar en vídeos publicados por la mencionada radio.

Your browser does not support the video element.

En la región de la Quebrada de Humahuaca, desde el pueblo de Tres Cruces, distante a 183 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, también se reportó una importante caída de nieve, la cual se pudo contemplar entre la inmensidad del paisaje a través de vídeos publicados, como los de Radio Comunitaria Estación 3 - Tres Cruces Jujuy.

"Desde las primeras horas del 22 enero en nuestro pueblo minero tuvimos un hermoso regalo de la naturaleza: la primera nevada de este año 2021. Amanecimos con un bello manto blanco cubriendo todo nuestro pueblo", señalaron, por otro lado, desde Frecuencia

El Aguilar, al publicar fotos compartidas por vecinos de lo que fue el amanecer en el poblado quebradeño del mismo nombre, ubicado a unos 229 kilómetros de la ciudad capital. Desde la secretaría de Seguridad Vial, se recomendó transitar con precaución por la ruta provincial nº 14, desde la localidad de Tres Cruces a Mina El Aguilar, y por las rutas nº 7 y nº 70 que conectan a Rinconada.