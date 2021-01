Patricia Bullrich recibe el saludo de las fuerzas de seguridad.

Los efectivos de la Policía Bonaerense que saludaron a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich explicaron cuál era su función en el lugar y lamentaron “el uso político” de la situación.

El sargento López aclaró que fueron movilizados hasta ese lugar por sus superiores cuando supieron que la ex funcionaria se haría presente.

“Nos dirigimos al lugar e hice la formación de la mano de enfrente al local. Momentos después escuchamos agravios verbales muy fuertes, que no puedo repetir porque soy un caballero y porque se merece mucho respeto la doctora Patricia Bullrich”, dijo el policía.

”Cuando me estoy encontrando con la situación de que estaba todo como armado, se dieron vuelta tanto la gente como las cámaras, empezaron aplaudirnos y ante tal situación procedimos a hacer lo correcto, como fuimos entrenados dentro de la institución policial: se la saludó protocolarmente cómo corresponde por la investidura que ejerció en su momento”, afirmó.

“Nunca pensamos que podía llegar a suceder todo lo que está sucediendo en este momento. Somos una institución entrenada para combatir el delito, no para ser usados como una herramienta política”. “Es una situación lamentable la que estamos viviendo mis subalternos y yo, y quería aclarar qué fue lo que sucedió”, concluyó.

El hecho ocurrió en la ciudad de Villa Gessell, cuando la ex Ministra de Seguridad brindaba detalles de su nueva publicación al aire libre, en un local gastronómico del centro de esa ciudad balnearia.