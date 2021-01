Jorge Bermudez y Carlos Tevez

El integrante del Consejo de fútbol de Boca, Jorge "Patrón" Bermúdez, aseguró que no se arrepiente de haber dicho en su momento que Carlos Tevez era "un ex jugador", porque "lo decía todo el mundo".

"Yo no me arrepiento de nada porque siempre dije la verdad y no tengo ninguna diferencia particular con Tevez. Yo estoy en el Consejo de Fútbol para defender la institución y estoy feliz con Carlitos porque nos representa a todos adentro de la cancha", afirmó el "Patrón".

En declaraciones a un programa partidario de Boca, el ex defensor del "Xeneize" que condujo Carlos Bianchi indicó que cuando desde la dirigencia del club mencionó "lo que todos decían" se armó "un escándalo".

Cuando Bermúdez hizo referencia a Tevez en esos términos, el "Apache" negociaba su nuevo vínculo con la entidad, tras haber conseguido el título de la Liga Profesional.

"Queremos que juegue (Tevez) hasta el último partido, no se retire nunca o siga trabajando para el club si es lo que quiere", afirmó el colombiano, quien supo compartir plantel con el ídolo "xeneize".