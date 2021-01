Alemania: ataúdes apilados en un crematorio por covid.

La pandemia de coronavirus ha dejado en Alemania impactantes imágenes que muestran la gravedad de la situación en ese país y recuerdan las consecuencias de esta crisis sanitaria global. Se trata de decenas de ataúdes apilados en un crematorio alemán, desbordado ante el aumento de fallecidos de Covid-19.

Las imágenes han sido tomadas en un crematorio de la ciudad alemana de Meissen, en el estado federado de Sajonia, una de las zonas más afectadas por el coronavirus en ese país.

Autoridades alemanas han confirmado 16.417 nuevos contagios de coronavirus y otros 879 fallecidos durante las últimas 24 horas, un día después que el país europeo superara el umbral de los 50.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia, con más de 2,1 millones de casos.







Según el último balance del Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, un total de 2.122.679 personas han sufrido Covid-19 en Alemania y 51.521 han perdido la vida a causa de esta enfermedad.

El Gobierno alemán extendió del confinamiento impuesto por la pandemia hasta el 14 de febrero. De forma paralela, las autoridades alemanas decidieron hacer obligatorio el uso de mascarilla en el transporte público y fomentar el teletrabajo.