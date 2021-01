El enorme pez fue sacado del río para que fuera visto por la gente; después, lo regresaron al río. Foto: Captura de Pantalla.

Un pescador francés se convirtió en noticia por sacar de las aguas del río Sena en pleno centro de París, un bagre gigante. El pescado fue capturado a pocos metros del Museo del Louvre y todo quedó registrado en video por los vecinos sorprendidos que se acercaron al lugar.

La noticia fue difundida por el Daily Mail a quien una de las testigos le confesó que probablemente es uno de los pescados más grandes de la zona. “Nunca había visto algo así”, declaró la mujer.

En el video, se observa cómo un hombre con las manos lo toma de la boca y lo arrastra hacia afuera para que sea observado por todos los presentes.

El enorme bagre fue bautizado como "El Nessie del Sena", en clara alusión al Monstruo del Lago Ness en el Reino Unido. Posterior a que fue sacado del agua, el bagre fue regresado al río, donde continuó su camino.