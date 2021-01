Se vacunó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Foto: Twitter.

La vicepresidenta Cristina Kirchner ha recibido este domingo la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda.

"Gracias al personal de salud por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta pandemia", escribió la exmandataria en su cuenta de Twitter.

El momento de la vacunación de Cristina Kirchner.