La gestión de Rodolfo D'Onofrio, bajo la lupa en Canal 26.

Los éxitos deportivos recientes y pasados de River Plate, han ubicado a los "Millonarios" en el centro de atención del mundo futbolístico. Sin embargo, no todo lo que reluce es oro, y así las cosas, la responsabilidad absoluta de los triunfos y la gloria, parece recaer únicamente el Marcelo Gallardo, su gran DT.

Y es que en la vereda de enfrente, sí... con una incipiente pero ya casi inocultable grieta, está Rodolfo D'Onofrio, el presidente de la institución de Núñez.

Este domingo, la gestión -fundamentalmente económica- de D'Onofrio, ha sido puesta bajo la lupa en el programa "Fútbol sin manchas", por CANAL 26.

Con este marco, Gabriel Anello, conductor del programa futbolero, se aventuró a afirmar que "sin Gallardo, la gestión de D'Onofrio es como la de Aguilar", haciendo clara referencia al anterior presidente Millonario, que sumió a la institución en una profunda crisis económica, con deudas incalculables.

Así mismo, en el programa se sostuvo que Gallardo está francamente disconforme con lo hecho por D'Onofrio, quien no "acompaña" la seriedad que muestra el DT. En este áspero contexto, se deslizó que Gallardo le dijo al presidente del Club que "mientras vos hacés política barata, a mí (a River) me ponen árbitros que nos perjuidican".

Los números en rojo de D'Onofrio. Canal 26.

Así se quejó también de lo poco hecho por D'Onofrio en la antesala del partido de River ante Palmeiras en Brasil por la semifinal de la Copa Libertadores, con la que una vez más se vio impedido de avanzar a causa del polémico VAR.

La realidad es más que elocuente: la gestión de Rodolfo D'Onofrio al frente de River Plate exhibe un pésimo derrotero, con duedas en casi todo el plantel y también con Marcelo Gallardo.

Pero hay más: los números ya está largamente en rojo, y no precisasmente por la Banda Roja de la camiseta millonaria. El club tiene una alarmante deuda estimada en torno a los $1.200 millones en total, y con esto... el futuro está en peligro, pese a los éxitos deportivos de Gallardo.

Gran gestión de Gallardo y pésima de D'Onofrio. Canal 26.