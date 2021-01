Pandemia de Covid-19 en la Argentina. Foto: NA.

Este domingo han sido confirmados 5.031 nuevos casos de coronavirus en Argentina.

Con estos registros, suman 1.867.223 positivos en el país, de los cuales 1.656.149 son pacientes recuperados y 164.247 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 90 nuevas muertes, son 57 hombres y 33 mujeres.

Noticias relacionadas

Al momento la cantidad de personas fallecidas es 46.827.

La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.

Fueron realizados 29.659 testeos y desde el inicio del brote se realizaron ​5.882.914 pruebas diagnósticas​ para esta enfermedad, lo que ​equivale a 129.645 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):

Buenos Aires 2.091 | 778.629

Ciudad de Buenos Aires 706 | 202.613

Catamarca 49 | 4.731

Chaco 137 | 29.814

Chubut 108 | 40.256

Corrientes 64 | 16.303

Córdoba 264 | 141.484

Entre Ríos 219 | 39.073

Formosa 6 | 806

Jujuy 29 | 19.093

La Pampa 43 | 15.793

La Rioja 36 | 9.438

Mendoza 63 | 63.155

Misiones 159 | 3.467

Neuquén 149 | 50.985

Río Negro 108 | 45.978

Salta 26 | 23.442

San Juan 9 | 13.545

San Luis 52 | 18.453

Santa Cruz 131 | 31.478

Santa Fe 438 | 201.625

Santiago del Estero 60 | 20.388

Tierra del Fuego** 46 | 21.390

Tucumán 38 | 75.284

Your browser does not support the video element.

Reporte vespertino del 24 de enero. Canal 26.

Monitoreo de internados y camas UTI

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.619.

(Información reportada por las jurisdicciones)

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

Nación: 54,3%

AMBA: 59,9%

(Información reportada por las jurisdicciones)