Sergio Lapegüe, periodista.



El periodista Sergio Lapegüe dio positivo en coronavirus y está internado para un mayor control. El conductor de TN, que se encuentra de vacaciones y había regresado de un viaje a República Dominicana, tiene asma, una enfermedad considerada de riesgo para el coronavirus y por eso pasó gran parte de la cuarentena saliendo en vivo para el noticiero desde su hogar.

El periodista volvió el domingo pasado de Punta Cana, donde había estado con su familia de vacaciones. El sábado empezó a tener dolor en la espalda y corporal. También tuvo unas líneas de fiebre. Entonces decidió ir al Sanatorio Juncal de Temperley donde le hicieron el protocolo covid. A la espera del resultado, decidieron dejarlo internado por ser paciente de riesgo. El sábado a la noche, se confirmó el diagnóstico.

El año pasado, cuando su colega Roxy dio positivo, Sergio se hisopó en el Sanatorio de la Trinidad de Quilmes y en esa oportunidad dio negativo. Pese a que continuó entonces con sus actividades laborales habituales, por su condición de paciente de riesgo, aprovechó para realizarse una serie de exámenes preventivos como una tomografía de tórax, análisis de sangre, orina y el test serológico para descartar haber contraído el virus antes.

En Instagram, el periodista escribió: "Y un día me tocó a mi... Después de tanto cuidado. De tanta prédica. De tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagie de COVID. No lo sé. Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a faltarme el aire. Pensé en la ola de calor. A la noche tuve un poco de fiebre, esta subió con el correr de las horas. Llame al otro día a mi Neumonologo, fui a el sanatorio juncal de Temperley. Me hisoparon, me sacaron sangre, y para estar seguros hicieron una tomografía de pulmones. Ahí la historia cambio. Mi pulmon derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado. La rápida acción de los médicos está evitando q se expanda. Son increíbles. En unas horas me ponen plasma. Estoy muy bien cuidado por los médicos y enfermeros y todo el personal. Estoy aislado esperando q el virus se vaya... muy generosos a todos por la preocupación y por cada mensaje de aliento!!! De corazón gracias. Cuídense!!!".