Asesinaron a un joven en un intento de robo en La Tablada. Foto: NA.

Un joven de 20 años fue asesinado en las últimas horas de un disparo en el pecho efectuado por delincuentes que intentaron robarle el auto en la localidad bonaerense de La Tablada.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo durante la noche del sábado en la esquina de las calles Pedro Goyena y Las Heras.

Al llegar al lugar, efectivos de la Policía Bonaerense se entrevistaron con una mujer mayor de edad, quien confirmó que su hijo de 20 años, identificado como Alan Bravo, había sido víctima de un intento de robo segundos antes de que fuera baleado por un delincuente.

La mujer, que adujo también ser integrante de la Policía, advirtió que unos delincuentes intentaron robarle a su hijo el auto y, al no poder, durante su huida efectuaron un disparo de arma de fuego, cuyo proyectil se impactó en el pecho del joven.

Los vecinos del lugar trasladaron al joven en un automóvil particular al Hospital Alberto Balestrini, de Ciudad Evita, pero lamentablemente el chico de 20 años ingresó muerto al centro asistencial.

En tanto, en el lugar de los hechos, efectivos de la Policía Científica realizaron los análisis de la escena del crimen, donde encontraron al menos ocho hisopos, algunos de ellos manchados con sangre, con lo que se estima que algún vecino intentó curar la herida de la víctima del tiro con material sanitario propio.

Además, se hallaron rastros de sangre tanto dentro como fuera del automóvil y se secuestraron 60 pesos en billetes de 20 y 10.

La causa quedó en manos de la UFI temática de homicidios dolosos y averiguación de causales de muerte de La Matanza, a cargo de Gastón Duplaá, quien caratuló la causa como homicidio criminis causa.

Asimismo, se desconoce cuántos delincuentes participaron del delito.

Por su parte, los investigadores realizaron un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para poder dar con mayores certezas acerca de lo sucedido.