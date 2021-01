Coronavirus en París, REUTERS.

El gobierno de Emanuel Macron podría realizar un tercer confinamiento para frenar la epidemia de coronavirus teniendo en cuenta la circulación de las nuevas variantes del virus, según indicó hoy el ministro francés de Asuntos Europeos, Clement Beaune.

"Aún no se ha decidido nada. Hay escenarios (sobre la mesa) pero aún no se ha tomado una decisión", señaló el funcionario a Radio Classique al ser consultado acerca de un posible cierre esta semana. Por su lado, el ministro de Salud, Olivier Veran, expresó en una entrevista publicada este lunes en el diario Le Parisien que si las infecciones no disminuyen y "si las variantes comienzan a extenderse habrá que tomar medidas extra".

La situación del coronavirus en Francia es preocupante, según advirtió el jefe del regulador de salud de la Haute Autorite de Sante (HAS), Dominique Le Guludec en declaraciones radiales. "Es un momento preocupante. Estamos viendo las cifras, día a día. Necesitamos tomar medidas con bastante rapidez, pero al mismo tiempo no demasiado apresuradamente", manifestó Le Guludec.

Francia registra el séptimo mayor número de fallecidos por coronavirus del mundo, con más de 73.000 muertes y el país se encuentra actualmente en toque de queda a nivel nacional de 18:00 a 6:00, en un intento por frenar la propagación del virus, pero el número promedio de nuevas infecciones aumentó de 18.000 por día a más de 20.000.

El país comenzó a exigir una prueba COVID-19 negativa a los viajeros que lleguen en avión o barco desde otros países de la Unión Europea y los citados test ya son necesarios para los visitantes de fuera de la UE, que también deben realizar una cuarentena de 7 días a su llegada a Francia.

Los contagios en Francia desde el inicio de la pandemia en marzo suman ya 3.053.617, según cifras de las autoridades sanitarias, y en la última semana hubo 11.155 nuevos ingresos en hospitales.