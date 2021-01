Andrés Larroque y Máximo Kirchner. Fotos: NA.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, tiene coronavirus, por lo que permanecerá aislado hasta su recuperación.

Así lo confirmaron fuentes bonaerenses y señalaron que varios contactos estrechos del funcionario provincial también debieron aislarse hasta determinar si se contagiaron.

Entre ellos se encuentra el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, según confirmaron allegados al legislador.

“Por contacto estrecho con un compañero que dio positivo de Covid-19, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde”, explicó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense en sus redes sociales.

Por contacto estrecho con un compañero que dio positivo de Covid-19, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde. Me realicé el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo.



Estoy bien, tomando todos los recaudos necesarios. El virus no terminó, sigamos cuidándonos.