El Gobierno de Río Negro hizo pública la situación sanitaria en la provincia ante el avance de la pandemia de coronavirus. El reporte encendió todas las alarmas, debido a que durante las 24 últimas horas, 43 pacientes que habían contraído la enfermedad a nivel provincial, que transmite el nuevo coronavirus.

El número de casos es muy alarmante especialmente n Bariloche: 12.234 contagiados desde el mes de marzo. En la ciudad, la pandemia está fuera de control.

Lo también preocupante es que en ese mismo lapso, se han detectado 35 nuevos casos positivos en la ciudad de Bariloche, un lugar que registra la mayor cantidad de personas contagiadas en toda la provincia.

De acuerdo a información oficial hasta este domingo había 1.579 personas enfermas en Bariloche. Luego se ubican Cipolletti y Viedma, con 324 y 292 casos activos respectivamente. El Bolsón ya tiene 270 personas contagiadas, Dina Huapi, 31 y 6 de Pilcaniyeu.

La mayoría de las 1.579 personas contagiadas en esta ciudad están con internación domiciliaria, porque manifestaron síntomas leves. Los casos más complicados están internados en el hospital Ramón Carrillo, el Sanatorio San Carlos y el Hospital Privado Regional. Aunque el reporte no comunica las camas de terapia intensiva que están libres en esta ciudad ni en la provincia.

En Bariloche, 12.234 personas contrajeron la Covid-19 desde fines de marzo del año pasado hasta la fecha. De ese grupo, 9.625 pacientes se recuperaron y 151 murieron. En consecuencia, quedan 1.579 contagiados.

