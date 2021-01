IMÁGENES SENSIBLES. Incendio en parador de Pinamar. Canal 26.

En horas de la tarde de este lunes 25 de enero, se vivieron horas de pánico y tensión en las playas de la localidad bonaerense de Pinamar.

Es que en cuestión de apenas unos pocos minutos, se produjo un voraz incendio que terminó consumiendo completamente las instalaciones de un parador.

Por causas que deben establecerse, el parador se vio envuelto completamente en llamas y quedó destruido por completo.

Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas personales, pero sí cuantiosos -y totales- daños materiales.

La gente que estaba allí, como los veraneantes que estan cerca en la playa, se autoevacuaron y nada pasó a mayores para ellos.

IMÁGENES SENSIBLES. Incendio en playas de Pinamar. Canal 26.

El corresponsal de CANAL 26 habló con el jefe de Bomberos de Pinamar, a cargo del operativo para sofocar las llamas. El bombero dijo que las pericias corren por cuenta de los Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, quienes determinarán las causas reales del siniestro.

De todos modos, según información conseguida por CANAL 26 todo se habría debido a un corto circuito en una freidora que estaba siendo utilizada en el lugar.

IMÁGENES SENSIBLES. Habló el jefe de bomberos de Pinamar. Canal 26.

El momento del voraz incendio captado por Canal 26.