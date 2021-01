Ataque a policías en supermercado de Chile.

Un joven de 16 años apuñaló a dos guardias de seguridad en un sangriento ataque con un arma blanca en un supermercado en la región metropolitana de Santiago de Chile. El agresor fue detenido y las dos víctimas trasladadas al hospital con heridas graves.

Testigos pudieron grabar el ataque con el celular, en el que se ve a uno de los dos guardias ya herido en el suelo, mientras el joven sigue peleando con otros agentes hasta que finalmente es reducido con la ayuda de algunos clientes.

Video captado por clientes del supermercado.

El adolescente se encuentra detenido por delitos de "homicidio simple frustrado y lesiones graves", según informan fuentes policiales de Chile.

En tanto, los dos hombres heridos, que fueron trasladados al hospital después del ataque, "se encuentran fuera de riesgo vital", según informó el capitán Diego Araneda Cabrera, oficial de Ronda Prefectura Norte de Carabineros de la capital chilena y recogen medios locales.