Los jugadores del Porto de Portugal, Pepe y Loum protagonizaron una de las escenas más comentadas en las últimas horas, ya que el árbitro tuvo que separar al exmadridista Pepe y el medio senegalés Loum, que llegaron a los empujones y manotazos una vez finalizado el partido.

Lo que parecía un choque de manos para felicitarse tras el final del encuentro, donde el Porto le ganó al Farense por 0-1, terminó en una serie de empujones.

Según las imágenes que transcendieron, tras un intercambio de palabras, Pepe empujó a Loum con los puños en el pecho.

El arbitro Manuel Mota, intentó separarlos y posteriormente llegaron el arquero argentino Agustín Marchesín, Diogo Leite y el delantero Marega.

Pepe decidió entonces irse directamente para el vestuario y Loum, que había entrado en el partido en el minuto 95 por Otávio, permaneció con el resto de los compañeros.

En conferencia de prensa, el técnico del Porto, Sérgio Conceiçao, aseguró que “no fue bonito” lo ocurrido, aunque, “son cosas normales del fútbol”.

Por su parte, Loum escribió un mensaje en las redes sociales para pedir disculpas por lo sucedido y aseguró que para él Pepe es “un hermano”.

“Me gustaría pedir disculpas a todos los aficionados del FC Porto por el desafortunado incidente ocurrido. Esto nunca debió de haber pasado. Pepe es un hermano para mí y aprendí mucho de él. A veces, el deseo de ganar en un juego hace que sucedan cosas desafortunadas de un lado o del otro. Siempre he sido un modelo de disciplina y devoción en el club y pretendo que siga así”, escribió el senegalés.