El presidente de Argetina, Alberto Fernández se reunió este martes en el Palacio de la Moneda con su par de Chile, Sebastián Piñera, a quien le agradeció por el respaldo brindado durante la pandemia, y destacó que "muchas veces se miran las diferencias y no la coincidencias" entre países.

En su primera visita de estado al país vecino, Fernández sostuvo que ahora hay que "ver cómo poner de pie al continente después de este golpe tan duro" del coronavirus.

"A luchar juntos para que las cosas nos sean más fáciles y las cosas nos salgan mejor", resaltó el mandatario nacional.

Tras la reunión en Santiago de Chile, Fernández y Piñera brindaron una declaración conjunta y firmaron acuerdos, acompañados por ministros y funcionarios de ambos países.

"La Argentina y Chile son países hermanos, indisolublemente hermanados, y hermanada tiene que estar toda América Latina", subrayó Fernández.

Estaba previsto que el Presidente y Piñera compartieran un almuerzo de trabajo, y luego Fernández continuará con su extensa agenda, en el marco de una visita que finalizará mañana.

Declaración conjunta en Santiago de Chile. Canal 26.