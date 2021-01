Joven denuncia violación de su jefe que le dio trabajo por Facebook, abogado, Canal 26

Una joven venezolana de 18 años denunció violación de su jefe, un hombre de 35 años que le dio trabajo por Facebook. Todo ocurrió en el primer día de trabajo de la chica, que recibió un vaso con un jugo y se descompuso. Avisó a su familia y cuando llegó la policía al lugar, se encontró con ella desmayada y desnuda.

El abogado de la víctima, Pablo Baqué, habló con los medios. "Fue encontrada en total estado de inconsciencia y vulnerabilidad, más lo que pasó después. Con todo esto, representa este hombre un peligro para la sociedad y es a lo que nos vamos a oponer", dijo en torno a su liberación.

"Las lesiones están comprobadas. Lesiones muy graves que dejan secuelas, más allá de los golpes y mordidas. Está mal la carátula de abuso simple, en la medida que hubo acceso carnal, que es una de las agravantes que pone el código", reveló el abogado de la víctima.

Noticias relacionadas

El sujeto involucrado se hacía llamar Santiago, pero se comprobó que no era su nombre real tras investigar las redes sociales. Sus iniciales son I.H.G.M., constataron por medio de Facebook las fuentes que investigan el hecho.

La fiscal de la causa pidió que se lo vuelva a detener, confirmó el abogado. "Recién tomamos hoy contacto con la causa, hemos acompañado a la víctima a las pericias", contó.

En cuanto a la reacción de la familia de la joven al conocer que el sujeto denunciado fue liberado, dijo "reaccionaron como cualquiera de nosotros, es increíble que estas cosas pasen, pero pasan".

"No tiene los riesgos procesales para dictar una prisión preventiva inmediata. Nosotros creemos que sí existe, como el riesgo de la fuga. Porque le hecho ya está consumado y no puede entorpecer la investigación", agregó el abogado.

Baqué dijo que "el modo operandi era publicar en grupos de venezolanos y tenemos información que hubo otras personas que existieron a la entrevista y se les propuso salidas. Pedimos que si hay más víctimas, que se acerquen".

Se sabe sobre el hecho que en el negocio, cuando la policía ingresó, detuvo al hombre y hallaron a la joven tirada sobre una escalera en el fondo del comercio con el torso desnudo y supuestamente bajo el efecto de psicotrópicos, mientras que al lado estaba el dueño del local.

"Estaba drogada, con la ropa sucia, el torso desnudo y colocada así nomás una remera del hombre. La encontramos con la ropa interior mal puesta, descalza y con los cabellos revoltosos", afirmó la madre de la víctima.

Your browser does not support the video element.

*No olvides llamar a la línea 144, de asistencia a víctimas de violencia de género, en caso de pasar una situación similar a esta.