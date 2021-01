Se la vio por última vez a Lam en el ascensor del hotel con comportamientos extraños.

Un misterio inédito ronda a la muerte de Elisa Lam, la estudiante oriunda de Vancouver que fue vista por última vez en febrero de 2013. Un registro de las cámaras de seguridad del Cecil Hotel, la muestra actuando de forma muy extraña en un ascensor. Días después, el cuerpo de Lam fue hallado sin vida en un tanque de agua.

Elisa Lam era una estudiante de Vancouver, Canadá, de 21 años; quien viajó a Los Angeles, California, y se hospedó en el Cecil Hotel en febrero de 2013. A comienzo de ese mes, se reportó su desaparición, y cuando la prensa comenzó a reportar su caso, un video publicado por el Departamento de Policía de Los Angeles generó aún más revuelo: Lam estaba sola al interior de un ascensor que estaba detenido, y ella parecía esconderse o huir de algo.

Días después, Lam fue encontrada al interior de un tanque de agua del hotel, luego que los huéspedes reclamaran por problemas en el suministro de agua. Un caso estremecedor que fue documentado por Netflix en su serie Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel.

Haciendo historia, El Hotel Cecil fue la residencia de dos asesinos en serie -Richard Ramirez, también conocido como Night Stalker, y Jack Unterweger- y ocurrieron al menos 16 muertes. En el primer tráiler de Crime Scene, el director Joe Berlinger explora este y otros sucesos en torno al Cecil Hotel, con algunas de las muchas teorías presentadas por los detectives y usuarios de internet.

Un informe de la investigación de la policía local, consideró que la falta de voluntad de Lam de tomar sus medicamentos para la esquizofrenia con regularidad, jugó un papel en su muerte. Sin embargo, no hay una explicación lógica respecto a cómo su cuerpo entró en el tanque de agua.

Los detalles del caso de Elisa Lam, son expuestos en esta