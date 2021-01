Los Maradona. Diego, Dieguito y Gianinna.

En medio del escándalo de la herencia de Diego Armando Maradona, también hay tiempo para otros detalles importantes que hacen a la salud de "los hijos de Dios". Este martes por la tarde, Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda, dio detalles donde contó que Gianinna Maradona está preocupada por la salud de su hermanito Diego Fernando.

"Con Gianinna he hablado por la salud de Dieguito. De hecho, ayer le escribió a Verónica para saber cómo estaba la salud de Dieguito y ver qué tratamiento había que hacer", dijo en diálogo con el ciclo televisivo "Hay que ver".

De acuerdo al letrado y actual pareja de Verónica, la hija de Diez llamó luego de enterarse que al pequeño le habían cortado la mutual. "Me consta que ella llamó a la obra social para que Dieguito tenga su cobertura", dijo Baudry. La conductora del programa, Denise Dumas, le consultó: "Ah. ¿Le escribió?". Y el letrado contestó: "Sí, ayer le escribió".

Recientemente, Gianinna y Dalma usaron sus redes sociales para apuntar contra Luis Ventura. Por medio de su cuenta personal de Instagram recordó una pelea que tuvo el periodista con su colega Beto Casella. "Vos también la tenés adentro", escribió Gianinna junto al material que compartió mediante stories. El motivo que incentivó a la hija del exfutbolista a compartir el contenido fue causado por un audio que el periodista puso al aire en Fantino a la tarde.

"Hay enojos, repartos, abogados, médicos, hay de todo. En las últimas horas me enviaron un material que habla de la voluntad y la mirada de (Diego) Maradona en determinado momento sobre su relación con algunos integrantes de su familia. El diálogo es contundente", había manifestado el panelista. Y compartió el mensaje que Claudia Villafañe le había enviado al exdelantero. "Quisiera saber por qué castigas tanto a Dalma con tus actitudes. No se lo merece. Ojalá algún día te des cuenta y no sea tarde", comenzaba el texto escrito por la empresaria.