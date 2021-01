Carlos Sainz Jr. al volante del Ferrari de 2018. Foto: Reuters.

Por fin llegó una nueva esperanza para Ferrari en la Fórmula 1. Este miércoles se produjo el debut de Carlos Sainz Jr. con el legendario equipo italiano, en el circuito de Fiorano.

El español estuvo al volante del Ferrari SF71-H de la temporada 2018 para tener su primer contacto con un Fórmula 1 de la Scuderia.

Así, pudo debutar con el equipo que tiene cifradas esperanzas en el piloto ibérico que llega desde McLaren. El español condujo el SF71-H de la temporada 2018, el primer monoplaza con el que le permite rodar una normativa que señala que los test deben hacerse con coches de mínimo de dos años de antigüedad.

Dado que el de 2021 todavía no se ha presentado, no se puede tomar como referencia.

Sainz volvió a viajar a Italia el domingo para estar presente en los test de Ferrari desde el primer día y observar el trabajo de los italianos desde adentro.

Imágenes del primer test de Sainz con Ferrari. Video: RMC Motor.

El lunes fue el turno de los pilotos de la Ferrari Driver Academy, Giuliano Alesi, Marcus Armstrong y Robert Shwartzman.

Los dos últimos seguirán con la Academia este año, para Alesi era su última oportunidad para probar con la Scuderia, ya que emprende un nuevo camino deportivo en Japón este año ya desvinculado de la Academia.

Carlos Sainz Jr. haciendo prácticas de largada. Instagram: ScuderiaFerrari.