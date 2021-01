Aerolíneas Argentinas sigue con los viajes por las vacunas de Rusia. Foto: Presidencia.

El avión de Aerolíneas Argentinas que trajo 220 mil dosis de vacunas Sputnik V para la Argentina y 20 mil para Bolivia aterrizó este mediodía en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El cargamento transportado incluye 100 mil dosis de cada componente, para continuar con el plan de vacunación del personal de la salud. 20.000 vacunas serán entregadas al gobierno de Bolivia.

De esta manera, Bolivia será el segundo país de la región en recibir las vacunas Sputnik V que produce el Instituto Gamaleya.

"Esta provisión, que fue negociada y acordado directamente con el Fondo Ruso de Inversión sin intermediarios, llegará a nuestro país luego de un intenso y arduo trabajo de relacionamiento en todos los niveles y gracias a los lazos que el Gobierno supo construir entre estados", precisó Bolivia.

La aeronave trajo un cargamento de 220 mil dosis de vacunas Sputnik V que se utilizará para continuar la campaña de inmunización en el país, que ahora apuntará a mayores de 60 años, docentes y efectivos de las Fuerzas de Seguridad.

A partir de ahora, las cantidades de vacunas que llegarán al país por viaje se mantendrán más o menos constantes en torno a las 200 mil vacunas.

Llegada del avión a Ezeiza. Canal 26.



Luego, en febrero, llegarían al país cargamentos con cantidades mayores debido a que se superarían algunos problemas de producción que afectan a la distribución internacional.

En principio el Gobierno nacional tenía previsto traer 600.000 dosis, el máximo que puede albergar el avión de la aerolíneas de bandera en su bodega, pero Rusia confirmó este miércoles por la mañana que sólo serían cargadas 220.000 dosis.