Venezolana drogada y violada. Captura Canal 26.

Una joven venezolana migrante en Argentina, fue drogada y violada durante su primer día de trabajo. Su empleador se llama Irineo Humberto Garzón Martínez, dueño del local "Garzón Uniformes" ubicado sobre la calle Paso 693 (Once).

La chica de 18 años, que había conseguido el trabajo por un aviso en Facebook, lo señaló como la persona que la drogó y violó en su primer día de trabajo. Dijo que el hombre le dio un vaso de agua y desde ese momento empezó a sentirse mal. La encontraron casi inconsciente y en estado delicado. Estaba sin su prenda de ropa superior y con la ropa íntima mal puesta.

La joven fue rescatada por personal policial, tras la denuncia de su madre que fue a socorrerla lo más rápido posible junto a la policía cuando la joven le envió un mensaje de ayuda a su hermana vía Whatsapp.

Las imágenes del video se conocieron por estas horas. Muestran a la chica casi sin fuerzas, llorando y pidiéndole perdón a su madre por un hecho del cual no tiene ninguna culpa. Conmueve el video y ahora su familia y toda la comunidad venezolana junto a muchos argentinos piden justicia por el hecho.

Tras el rescate, el SAME asistió a la víctima y la trasladó al Hospital Ramos Mejía, donde fue atendida por una médica legista para establecer si había sufrido un abuso sexual.

En las últimas horas, la jueza Karina Zucconi (quien en un principio liberó al acusado) aceptó el pedido de la fiscal del caso, Silvana Russi, quien se opuso a la excarcelación. Pide acusarlo de "abuso sexual agravado", un delito que contempla el pedido de entre 6 y 15 años de prisión. Todavía no va a quedar preso.