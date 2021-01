Thays Campos, en la protesta por su hija tras el ataque sexual. Captura Canal 26.

Familiares y amigos de la joven venezolana abusada por su jefe realizaron hoy una protesta frente al local del barrio porteño de Balvanera para exigir la detención del acusado.

"Señora jueza (Karina Mariana Zucconi), defienda a mi hija", afirmó Thays Campos, la madre de la víctima.

Los manifestantes, en su mayoría venezolanos y miembros de otras comunidades de migrantes, se reunieron en Paso 693, en la zona de Once, para reclamar que la Justicia avance con la causa y ordene la detención del abusador.

"Yo vine a gritar por ella. ¡Justicia! Grito justicia por mi hija. Ella hoy no puede gritar. Pudimos salvar su vida, pero no su integridad. Llamamos a jueces, fiscales, autoridades de esta Nación: no queremos más violadores libres. Basta de violadores sueltos", agregó la mujer, quien destacó que la joven de 18 años recibirá en las próximas horas un botón antipánico.

La víctima sufrió el ataque sexual en su primer día de trabajo en el local de Balvanera, perpetrado por su propio empleador.

El hombre acusado se llama Irineo Humberto Garzón Martínez. La chica lo acusó de violación en su primer día de trabajo, tras la entrevista laboral, que había sido concertada un día antes por las redes sociales. Más precisamente, fue a través de Facebook.

En la marcha, una concurrente compatriota de la víctima habló en exclusiva con Canal 26. "Nos concentramos porque tenemos empatía con la madre, al ver esa valentía, esa gallardía, que sin miedo ha salido por todos lados a pedir justicia por su pequeña. Eso ha motivado tanto a venezolanos como de cualquier nacionalidad a que venga en el día de hoy a protestar. Y que esto no quede impune y quede como precedente para cualquier agresor", sostuvo la mujer.

Y agregó: "Venir a meterse con cualquier mujer, vamos a salir a la calle y vamos a pedir cárcel para todos los criminales que abusan de las mujeres. Los femicidios no los podemos permitir. Las violaciones no las podemos permitir. Y eso es responsabilidad de todos los ciudadanos de la ciudad. No permitir que el sistema judicial sea a favor de los criminales sino de los ciudadanos".

"Estamos hablando con diferentes personas para saber si pasaron por la misma situación", afirmó el abogado Pablo Baqué, que representa a la joven abusada.

En declaraciones a la prensa, el letrado destacó que "urgente debería revocarse la excarcelación" y advirtió que, en caso de que la jueza Zucconi determine la detención, "hay que ver si se lo encuentra".