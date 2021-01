Leonardo Ponzio, AGENCIA NA

El mediocampista de River Leonardo Ponzio pidió por el regreso de las clases presenciales en los colegios de la Argentina "con los recaudos que se necesitan" a raíz de la pandemia de coronavirus, que durante el 2020 obligó a que se llevaran a cabo en la modalidad virtual.

"Hola, soy Leo Ponzio. Quiero pedir por este video la vuelta a clase de todos los chicos. La educación es lo principal en nuestras vidas, es un lugar donde hemos crecido, aprendido y nos hemos relacionado. Después de un año de no poder hacerlo, creo que nuestros hijos y niños necesitan esa posibilidad", expresó Ponzio mediante un video difundido en redes sociales.

Your browser does not support the video element.

Además, el referente de River de 38 años agregó: "Ojalá así sea, ojalá le demos la importancia que tienen y nos veamos a todos de vuelta, con los recaudos que se necesitan, en un colegio o en un lugar a donde puedan educar".

Noticias relacionadas

De esta manera, el volante central se metió en una polémica que enfrenta a las autoridades del Gobierno con los gremios debido a la intención de volver a la presencialidad en las aulas con protocolos sanitarios, y sentó su postura al respecto.