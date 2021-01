 Susana sorprendió a todos con una producción de fotos en traje de baño

Susana Giménez.

Una de las figuras argentinas que no se muestra muy activa en las redes sociales, posteó en su cuenta de Instagram una foto que acaparó las miradas de sus seguidores que la llenaron de likes.

"Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero...", escribió la blonda. "Hoy decidí terminar con el 'look cuarentena'. ¡Rita casi no me reconoce! (Para la próxima prometo sumar la peluquería)", agregó Susana Giménez junto a varios emoticones llorando de la risa.

La publicación cosechó miles de 'me gusta' y todo tipo de comentarios. Entre ellos los de Zaira Nara, Ángel de Brito, Natalia Oreiro y Claudia Fernández, entre muchos más. "Su majestad", "Estás hermosa", "Diosa", "Quiero llegar a tu edad así", "Después de todo solo hay una sola mujer", "Reina", "Estás divina", son algunos de los halagos que se alcanzan a leer.