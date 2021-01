Lionel Messi y Diego Armando Maradona, Mundial de Sudáfrica 2010.

Se viralizó un video inédito de Diego Maradona y Lionel Messi en el precalentamiento del mundial de Sudáfrica 2010. Se trata de un seguimiento de cámara de los pases, con caño incluido, entre ambos "10" de la selección Argentina.

En ese entonces Diego era entrenador del seleccionado nacional. Las imágenes fueron tomadas en la previa del partido entre Argentina y Grecia con resultado 2 a 0 a favor del conjunto nacional.