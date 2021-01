Lara Croft principal protagonista de la franquicia de videojuegos Tomb Raider.

Uno de los personajes más reconocidos del mundo de los videojuegos celebra este año su 25 aniversario. Se trata nada menos que de Lara Croft, la protagonista de la saga Tomb Raider.

Se trata de un personaje que marcó el camino para los juegos de aventuras y exploración que sigue vigente hoy en día. Lara traspasó su medio original multiplicándose en tres películas, libros y comics, entre otros formatos y productos.

Square Enix, la dueña del personaje, ya delineó con el estudio de desarrollo Crystal Dynamics los primeros pasos para el próximo juego, esta vez destinado a la nueva generación de consolas. La última entrega, “Shadow of the Tomb Raider”, debutó en 2018 en PC, PS4 y Xbox One.

Según el director de los juegos, Will Kerslake, este nuevo título buscará aunar los conceptos de las aventuras originales de Lara Croft con la reciente trilogía que mostró los primeros pasos de la valiente arqueóloga. De esta manera, los jugadores podrán disfrutar de una visión moderna que recuperará escenarios y aventuras ya vistas décadas atrás en equipos que ya quedaron en desuso. “Algo así como una remake cinematográfica, pero en videojuegos”, propone.

Otra de las novedades del personaje es que tendrá su propia serie de animación en Netflix. Aunque no se dieron mayores datos del programa se cree que llegaría al streaming en los próximos meses.

El cine también tendrá de vuelta a Lara encarnada por Alicia Vikander, quien protagonizó la última entrega de 2018. Misha Green, de la serie “Territorio Lovecraft”, será la encargada de escribir y dirigir esta nueva aventura.