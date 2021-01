Selena Gomez, Rauw Alejandro - Baila Conmigo.

Después de recibir elogios unánimes por su trascendental regreso a la música latina con "De Una Vez", Selena Gomez lanza su nuevo single en español "Baila Conmigo" con Rauw Alejandro.

En esta oportunidad, Selena unió fuerzas con la estrella en ascenso de Puerto Rico nominada al Latin GRAMMY®, Rauw Alejandro y aprovechó una química innegable. Con un rebote global cortesía del influyente productor ganador de varios premios Grammy latinos Tainy [Bad Bunny, J Balvin], junto con Albert Hype, Jota Rosa y NEON16, la pista fusiona ritmos de reggaetón energizados, una guitarra empoderadora y versos seductores.

Mientras tanto, el cineasta brasileño Fernando Nogari dirigió el video musical que lo acompaña. Filmada entre Los Ángeles, Miami y un remoto pueblo de pescadores en Brasil, las visuales integran actuaciones audaces y paisajes impresionantes.

Noticias relacionadas

Sobre “Baila Conmigo”, comentó Tainy, “Fue una canción realmente interesante para trabajar con Selena, ya que fusiona un auténtico sonido de reggaetón con elementos como la guitarra eléctrica punteada que se inclina más hacia el pop. Las melodías de Rauw capturaron esa esencia y complementaron muy bien las de Selena. ¡Estoy muy emocionado con esta canción!"

"Con 'Baila Conmigo', quiero que todos bailen", agregó Gómez. “El video muestra la sensación de aislamiento que todos estamos experimentando en este momento y cómo la música realmente nos conecta a todos sin importar en qué parte del mundo estemos”.

Your browser does not support the video element.

Rauw Alejandro estuvo de acuerdo: “El hecho de que una artista del calibre de Selena me haya considerado para colaborar en su proyecto es una bendición. "Baila Conmigo" es súper pegadiza y sexy. Espero que a los fans les guste esta colaboración tanto como a mí”.

A principios de este mes, Selena reveló su primera grabación en español en una década con "De Una Vez". El cinematográfico video musical ha acumulado más de 46 millones de visitas en YouTube. En su lanzamiento, el video se ubicó en el #1 mundial y de los EE. UU. Además, ocupó el puesto número 1 en la lista mundial de canciones principales de iTunes atrayendo elogios generalizados. Vogue dijo: "La historia contada a través de 'De Una Vez' tiene resonancia sin importar el idioma que hable", y Billboard la llamó una canción "empoderadora".