Cristian Girard, titular de ARBA

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) Cristian Girard, se quejó de "los ricos que no pagan impuestos", y aseguró que, por ese motivo, el Gobierno apunta a la fiscalización, primero, "de los que más tienen".

"Hay ricos que no pagan impuestos. Me parece una conducta reprochable éticamente, ya que hay una cuestión de compromiso con devolver a la sociedad para que sea más justa. Empezamos por los que más tienen, si bien queremos llegar a todos", sostuvo el funcionario.

Según Girard, "vas a países del Primer Mundo, como los llaman los que piensan en evadir, y si no cumplís, el Estado te cae con todo el peso de la ley".

"Sucede también que en los últimos 40 años crecieron muchísimo las guaridas fiscales y las maniobras de elusión fiscal, bajaron mucho los impuestos a los ricos", enfatizó el funcionario provincial, en declaraciones periodísticas.

El titular de ARBA sostuvo además que el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri "estaba plagado de funcionarios con cuentas offshore en paraísos fiscales, sociedades en países donde no se pagan impuestos. Blanquearon 100 mil millones de dólares que no estaban dentro del radar de la AFIP".

Por último, resaltó que el gobernador Axel Kicillof "me dijo que había que mejorar la recaudación con un criterio de progresividad".